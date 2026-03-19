Mugnano, ubriaco ruba champagne e fugge col tir: nella fuga finisce contro un’auto

Pomeriggio movimentato quello di ieri, mercoledì 18 marzo, a Mugnano, dove un 26enne di origine romena è stato denunciato dai carabinieri dopo aver rubato una bottiglia di champagne e provocato un incidente stradale con il suo tir.

Ruba lo champagne e fugge dal bar

Secondo quanto ricostruito, il giovane, incensurato e già visibilmente ubriaco, aveva parcheggiato il suo camion nei pressi di un bar. Dopo aver consumato altre bevande alcoliche, avrebbe afferrato una bottiglia di champagne e si sarebbe dato alla fuga. I proprietari del locale si sono immediatamente lanciati all’inseguimento, mentre il 26enne si rifugiava nell’abitacolo del tir.

La fuga e lo schianto

Nel tentativo di allontanarsi, il giovane ha messo in moto il mezzo pesante e ha accelerato. Complice probabilmente lo stato di alterazione dovuto all’alcol, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un’auto parcheggiata. L’incidente non ha provocato feriti, ma ha causato danni al veicolo coinvolto.

L’intervento dei carabinieri

Il 26enne è stato bloccato prima dai gestori del bar e poi dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano, intervenuti sul posto. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato, mentre il tir è stato sequestrato e la patente sospesa.