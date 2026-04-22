Tragedia nel pomeriggio di ieri ad Acerra, dove un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando all’interno di un’officina meccanica. La vittima è Antonio Caliendo, 55enne del posto.

Acerra, schiacciato da un’autovettura in officina: muore Antonio Caliendo

Il drammatico incidente si è verificato in via Siani. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava impegnato nella riparazione di un’autovettura quando, improvvisamente, avrebbero ceduto i supporti del cric che sosteneva il mezzo. La macchina è quindi precipitata, schiacciandolo senza lasciargli scampo. Il 55enne sarebbe morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Informata la Procura di Nola, il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad esame autoptico.