Aversa, controlli in piazza Vittorio Emanuele: arresti, espulsioni e verifiche su locali e alimenti “fuorilegge”

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato eseguito nel pomeriggio di ier in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa, con un’azione congiunta che ha visto impegnate più forze per garantire sicurezza e legalità nel cuore della città.

In campo gli agenti del Commissariato di Aversa, che ne hanno coordinato l’attività, il Reparto Prevenzione Crimine Campania, l’Asl Caserta – servizio veterinario IAOA del distretto di Liburia – e la Polizia Locale, che hanno eseguito controlli capillari anche nelle arterie limitrofe alla piazza, con sei distinti posti di blocco.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 141 persone, di cui 47 straniere. Gli agenti sono inoltre intervenuti per sedare un acceso litigio tra due uomini, evitando che degenerasse in una rissa. Sul fronte della sicurezza, due persone sono state arrestate mentre tentavano di rubare un’autovettura. Denunciato anche un uomo anziano per adescamento di minore. Diversi i provvedimenti adottati nei confronti di cittadini stranieri irregolari: per due è scattata l’espulsione, mentre ad altri sono stati notificati fogli di via obbligatori.

Controlli anche sulla circolazione stradale, con sanzioni per violazioni al codice della strada e il sequestro di due veicoli privi di assicurazione. Verifiche serrate anche nelle attività commerciali della zona: elevate sanzioni per oltre 3.500 euro a due esercizi e accertata la presenza di un lavoratore in nero, circostanza che ha portato alla chiusura parziale di un locale.Di particolare rilievo l’intervento del servizio veterinario dell’Asl, che ha sequestrato e distrutto alimenti privi di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione, evitando così potenziali rischi per la salute dei consumatori.