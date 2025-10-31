Attimi di terrore a Somma Vesuviana, in via Circumvallazione, dove una donna di 46 anni è stata aggredita dal suo ex compagno, un 49enne già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia.

Somma Vesuviana, “Fermati, voglio solo parlare”: ex compagno assale donna al distributore. Era armato di coltello

La donna era ferma a fare rifornimento quando l’uomo, a bordo di una Jeep bianca, si è avvicinato improvvisamente. È sceso dall’auto e ha iniziato a colpire con violenza la portiera della vettura della vittima, urlando di voler solo parlare.

La donna, terrorizzata, è riuscita a restare chiusa in auto, mentre l’aggressore tentava di aprire lo sportello e danneggiava lo specchietto. A fermarlo è stato il gestore del distributore, che lo ha costretto ad allontanarsi. Poco dopo, i Carabinieri sono intervenuti su segnalazione del figlio della coppia e hanno trovato l’uomo ancora sul posto. Nella sua borsa è stato rinvenuto un coltello a serramanico di 17 centimetri. Il 49enne è stato arrestato per maltrattamenti e minacce, e trasferito in carcere. La donna, accompagnata in caserma, ha raccontato tra le lacrime di precedenti episodi di violenza già denunciati.