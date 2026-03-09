Violenza sulle madri nel napoletano: tre interventi dei Carabinieri in 24 ore

Tre episodi di violenza in appena 24 ore, tutti accomunati da un elemento inquietante: figli che aggrediscono o minacciano le proprie madri, spesso con alle spalle problemi di dipendenza. È quanto registrato dai Carabinieri nella provincia di Napoli, intervenuti in diversi comuni per fermare situazioni che rischiavano di degenerare. Le vicende arrivano da San Gennaro Vesuviano, Castellammare di Stabia e Napoli e raccontano storie diverse ma unite da un tragico filo conduttore: la fragilità familiare e la violenza domestica.

San Gennaro Vesuviano: 39enne con una spranga tenta di sfondare la porta della madre

Il primo episodio si è verificato a San Gennaro Vesuviano, dove un 39enne tossicodipendente ha cercato di entrare con la forza nell’abitazione della madre di 75 anni. L’uomo era fuori dalla porta di casa della donna, urlava e pretendeva di entrare. In mano aveva una spranga di ferro con cui ha iniziato a colpire violentemente la porta. Un colpo, poi un altro, fino a rischiare di sfondarla.

La donna, terrorizzata, è rimasta all’interno dell’appartamento senza aprire. Nel frattempo qualcuno ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della sezione radiomobile di Nola, che hanno trovato il 39enne ancora davanti alla porta dell’abitazione. I militari lo hanno bloccato e arrestato prima che potesse fuggire. L’uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Castellammare di Stabia: 22enne tenta di entrare in casa con un coltello

Il secondo intervento dei Carabinieri è avvenuto circa 30 chilometri più a sud, a Castellammare di Stabia. Anche in questo caso una porta ha separato una madre dal figlio violento. Il giovane, 22 anni, avrebbe chiesto denaro alla donna, con ogni probabilità per acquistare droga. Non avendo ottenuto quanto richiesto, ha tentato di forzare la porta di casa con un coltello, utilizzando la lama come un ariete improvvisato. Secondo quanto ricostruito, non era la prima volta che il giovane si rendeva protagonista di episodi simili. La porta ha resistito fino all’arrivo dei Carabinieri, che hanno bloccato il 22enne e lo hanno arrestato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.

Napoli, corso Vittorio Emanuele: 17enne aggredisce la madre per soldi

Il terzo episodio è avvenuto nel cuore di Napoli, in corso Vittorio Emanuele, dove protagonista è un 17enne. Il ragazzo pretendeva soldi dalla madre senza fornire spiegazioni. La donna, già abituata a comportamenti aggressivi del figlio, ha cercato di calmare la situazione. Il giovane però ha iniziato a spingerla, minacciarla e strattonarla. Le urla provenienti dall’abitazione hanno attirato l’attenzione di alcune persone che hanno immediatamente chiamato il 112. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti rapidamente, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo prima che degenerasse ulteriormente. Per il minorenne è scattata una denuncia in stato di libertà.