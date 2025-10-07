Una truffa ai danni dello Stato lunga oltre vent’anni è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata. I militari hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di una coppia di coniugi di Castellammare di Stabia, gravemente indiziati dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico in atti pubblici.

Si finge cieco per 20 anni per incassare pensione: arrestata coppia a Castellammare di Stabia

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, l’uomo, dichiarato falsamente cieco assoluto, conduceva in realtà una vita del tutto autonoma, senza ausili e senza alcun tipo di limitazione fisica. È stato documentato come fosse in grado di orientarsi in luoghi pubblici affollati, di gestire operazioni quotidiane come prelievi al bancomat e pagamento presso esercizi commerciali, comportamenti incompatibili con lo stato di cecità assoluta certificato negli atti ufficiali.

Le indagini erano partite un anno fa, dopo un decreto di sequestro preventivo per equivalente di oltre 124mila euro già eseguito nei confronti della coppia. Durante le verifiche, i finanzieri hanno accertato come la documentazione medica presentata dall’uomo fosse falsa e fosse stata utilizzata per ottenere pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Nonostante il sequestro, i coniugi avevano successivamente cercato di ottenere nuovamente l’erogazione dei benefici, presentando ulteriori certificati medici falsi all’Inps, tentativo che è stato prontamente smascherato grazie all’analisi dei video e alla consulenza di un dirigente dell’Asl Napoli 3 Sud e di un medico oculista della Procura di Torre Annunziata.