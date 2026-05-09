Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli blocca quote e patrimonio del club

Nuovo colpo giudiziario che coinvolge la S.S. Juve Stabia S.R.L. Nella giornata di ieri, venerdì 7 maggio, personale della Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro relativo alle quote e all’intero patrimonio aziendale della società calcistica gialloblù.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, ai sensi dell’articolo 34 comma 7 del Codice Antimafia, su proposta congiunta del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Questore di Napoli.

Il rischio di infiltrazioni criminali

Secondo quanto emerso, il sequestro è stato disposto per evitare il rischio di dispersione, alienazione o sottrazione del patrimonio societario mentre è ancora in corso l’amministrazione giudiziaria del club, avviata lo scorso ottobre. Una misura adottata con l’obiettivo di “bonificare” la gestione societaria dal possibile condizionamento della criminalità organizzata locale.

Coinvolta la Stabia Capital Srl

Il decreto riguarda Francesco Agnello, legale rappresentante della Stabia Capital Srl, società proprietaria delle quote della Juve Stabia. Nonostante il provvedimento, l’obiettivo delle istituzioni resta quello di tutelare la continuità aziendale e sportiva della società calcistica, preservando il patrimonio del club e la regolare prosecuzione delle attività.