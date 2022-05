Una vacanza in famiglia, a Sharm el Sheikh, si è trasformata in tragedia. Una bambina di 13 mesi di Pianella (Pescara) è caduta da un balcone dell’hotel dove alloggiava con i genitori ed è morta.

Sharm El Sheikh, bimba di 13 mesi cade dal balcone e muore

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Ma, secondo quanto riporta Il Centro, la bimba sarebbe precipitata mentre si trovava tra le braccia del padre. Qualcosa è successo e la piccola è precipitata.

Le autorità italiane sono in contatto con quelle egiziane per capire l’accaduto. Alcuni parenti sono partiti per l’Egitto mentre altri, rimasti a Pianella, parlano di incidente. “La comunità pianellese è sconvolta dalla notizia della tragedia avvenuta in Egitto. La morte di una bambina così piccola è impossibile da comprendere e accettare. Esprimo la solidarietà di tutta la cittadinanza pianellese ad una famiglia stimata e benvoluta da tutti ed attorno alla quale si stringerà l’intera comunità, non appena faranno rientro in Italia”, ha commentato il sindaco di Pianella.