Sfiducia saltata a Villaricca, Napoli Nord e Villaricca Rinasce: “No a compromessi al ribasso”

La crisi politica a Villaricca si arricchisce di un nuovo capitolo dopo il fallimento della mozione di sfiducia al sindaco Gaudieri. L’operazione, preparata dalle opposizioni con l’obiettivo di chiudere anticipatamente l’esperienza amministrativa, è saltata all’ultimo minuto provocando polemiche e accuse incrociate.

Villaricca, salta sfiducia a Gaudieri

A prendere posizione sono le liste Napoli Nord e Villaricca Rinasce, che in una nota denunciano la responsabilità di due consiglieri comunali nel far naufragare la manovra.

«La mozione di sfiducia al Sindaco, che avrebbe potuto segnare una svolta politica per Villaricca, è saltata all’ultimo minuto. A ritirarsi è stata la consigliera del Partito Democratico Teresa Montella», si legge nel comunicato.

Una scelta che ha colto di sorpresa gran parte dell’opposizione, già alle prese con un equilibrio istituzionale estremamente fragile. Ma i gruppi civici puntano il dito anche contro un altro protagonista della giornata: «Grave anche la mancata firma del consigliere Nicola Tambaro, eletto con Villaricca Rinasce, ma da tempo chiaramente distante dal progetto politico che lo ha sostenuto». Secondo quanto riportano le liste, Tambaro ha scelto di non sottoscrivere la mozione, «firmata invece da tutti gli altri consiglieri di opposizione, confermando un allineamento che non ci appartiene e che lo allontana definitivamente dalla nostra visione politica».

Nonostante il fallimento della sfiducia, per Napoli Nord e Villaricca Rinasce resta evidente la debolezza dell’attuale maggioranza. «Resta chiaro un dato politico: la maggioranza non esiste più. Le continue assenze, le fratture interne e le difficoltà amministrative lo dimostrano, così come l’apertura del Sindaco verso le forze di opposizione».

Il comunicato si chiude con un appello alla responsabilità e a un cambio di passo nella gestione del governo cittadino. «Villaricca merita trasparenza, responsabilità e coerenza. Non compromessi al ribasso», affermano i gruppi civici, indicando che nelle prossime settimane potrebbero emergere nuovi sviluppi politici.