Villaricca, l’assessora Lucia Iodice lascia la giunta: firmate le dimissioni

Nuovo terremoto politico al Comune di Villaricca. Nelle ultime ore sta circolando la notizia delle dimissioni di Lucia Iodice, assessora alle Politiche Sociali, che avrebbe formalizzato la propria decisione attraverso una lettera indirizzata al sindaco. Una scelta che rappresenta l’ennesimo scossone per l’amministrazione comunale e che riaccende le tensioni all’interno della maggioranza.

Le dimissioni dell’assessora Lucia Iodice

Secondo quanto trapela dagli ambienti politici locali, Lucia Iodice avrebbe deciso di lasciare il proprio incarico in giunta, aprendo di fatto una nuova fase di incertezza per l’esecutivo cittadino. Al momento non sono stati resi noti i contenuti ufficiali della lettera di dimissioni, ma la notizia sta già alimentando il dibattito politico a Villaricca.

Crisi politica a Villaricca

Le dimissioni dell’assessora alle Politiche Sociali arrivano in un momento particolarmente delicato per l’amministrazione comunale. La maggioranza, infatti, sarebbe alle prese con nuovi equilibri politici dopo una serie di contrasti interni che hanno messo in difficoltà il governo cittadino. Secondo indiscrezioni, il sindaco avrebbe già avviato un dialogo con esponenti della minoranza nel tentativo di trovare una soluzione politica e superare l’ennesima crisi amministrativa.

Dialogo con la minoranza

L’apertura del primo cittadino verso la minoranza potrebbe rappresentare un tentativo di ricompattare il quadro politico e garantire stabilità all’amministrazione comunale. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori incontri e confronti tra le forze politiche presenti in Consiglio comunale per comprendere quali saranno gli sviluppi della vicenda. La situazione resta in continua evoluzione e non si escludono ulteriori cambiamenti all’interno della giunta comunale di Villaricca.