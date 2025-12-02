C’è fermento politico a Villaricca e l’amministrazione Gaudieri è nuovamente sul punto di essere sfiduciata. Ieri infatti 13 consiglieri comunali si sono recati da un notaio per firmare le dimissioni contestuali e far cadere l’amministrazione ma all’ultimo minuto uno dei presenti ha deciso di non firmare. Dunque per la seconda volta è saltato il tentativo della minoranza di mandare a casa il sindaco. Ieri però era assente un esponente di opposizione ma presenti due esponenti di maggioranza.

Crisi politica a Villaricca, fallito il blitz di sfiduciare Gaudieri: un consigliere si tira indietro

Episodio simile avvenne già a novembre dello scorso anno quando sul punto di dimettersi venne meno un consigliere che decise poi di passare tra le fila della maggioranza. L’amministrazione Gaudieri resta dunque appesa ad un filo, sia in aula sia fuori dall’aula. Dal momento dell’uscita dalla maggioranza del gruppo Casa i numeri per il primo cittadino sono risicatissimi e la minoranza tenta a più riprese il colpo che però salta sempre per un esponente. Ora dunque si apre una discussione sia in maggioranza che in minoranza per analizzare politicamente cosa sta accadendo e come procedere.