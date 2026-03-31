Villaricca, Polizia Municipale “cardioprotetta”: la Clinica Maione dona un defibrillatore salvavita

Villaricca. Si è svolta lunedì 30 marzo la cerimonia di consegna del defibrillatore portatile semiautomatico donato dalla Clinica Maione alla Polizia Municipale di Villaricca. Un’iniziativa di grande valore sociale che rende una pattuglia dei vigili urbani operativa 24 ore su 24 anche negli interventi di primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

Il dispositivo sarà utilizzato direttamente su strada e non resterà confinato negli uffici, permettendo così interventi tempestivi nei momenti più critici. Un risultato reso possibile grazie al percorso formativo completato da cinque agenti del Comando cittadino, che hanno partecipato a un corso specialistico presso la stessa Clinica Maione.

Sotto la guida di istruttori qualificati e con il supporto del personale sanitario, gli agenti Antonietta Caiazza, Eduard Di Vaio, Nicola Di Rosa, Carlo Galiero e Rosanna Testa hanno conseguito il diploma BLSD, ottenendo l’abilitazione necessaria per l’utilizzo del defibrillatore. Un traguardo che li trasforma in veri e propri “agenti-soccorritori”, pronti a intervenire in situazioni di emergenza. L’iniziativa nasce da dati allarmanti: in Italia le morti improvvise superano le 40.000 ogni anno.

“Gran parte di questi decessi potrebbe essere evitata se l’intervento avvenisse nei primi minuti dall’evento”, ha spiegato il dottor Gioacchino Maione, medico anestesista e titolare della Clinica. “Solo una diffusione capillare di questi strumenti può davvero ridurre la mortalità”. La cerimonia si è tenuta nell’aula di formazione della Med Service, adiacente alla Clinica Maione in via Capitano Pellegrino 37, alla presenza del dottor Gioacchino Maione, della direttrice sanitaria Vanda Caroleo, del cardiologo Giuliano De Cicco, del sindaco di Villaricca Franco Gaudiero, del comandante della Polizia Municipale e degli agenti che hanno partecipato al corso. Con questo nuovo presidio mobile, Villaricca compie un passo concreto verso il modello di città cardioprotetta, rafforzando la sicurezza urbana e sanitaria e valorizzando il ruolo della Polizia Municipale nella tutela della vita umana.