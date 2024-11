Tragedia a Sessa Aurunca, dove nella tarda serata di ieri è crollata una palazzina di due piani in località San Castrese. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dai Vigili del Fuoco. Non ci sarebbero dispersi.

Sessa Aurunca, crolla palazzina di due piani: passanti travolti ed estratti dalle macerie

Le ricerche dei superstiti sono immediatamente scattate alle 23 di ieri sera. A cedere sarebbe stato un palazzo già pericolante e disabitato. Nel crollo, però, sono rimasti coinvolti dei passanti, immediatamente soccorsi ed estratti vivi dai pompieri. I feriti sono stati poi affidati alle cure dei sanitari.

Sul posto sono presenti diverse ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Al termine degli scavi non risulterebbero altre persone disperse o di cui si è denunciata la scomparsa. Non è chiara quale possa essere stata l’origine del crollo, sulla quale i tecnici e gli investigatori potranno fare accertamenti. Dodici residenti sono stati evacuati per motivi di sicurezza.