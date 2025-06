Si chiamava Giovanni Scala l’uomo di 57 anni deceduto nella tragica esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in via Peppino De Filippo, una strada secondaria nei pressi di via Foria, a Napoli. Il drammatico evento si è verificato nei pressi dell’Hotel Real Orto Botanico e del noto ristorante di pesce ‘A Figlia d’o Marenaro, rimasto coinvolto nei danni causati dallo scoppio, pur non avendo alcuna responsabilità nella vicenda.

Napoli, esplode deposito di bombole di gas: morto 57enne. Quattro estratti vivi dalle macerie

I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo privo di vita di Scala dopo oltre quattro ore di intense ricerche tra le macerie. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre quattro persone, tra cui una donna residente al primo piano dell’edificio coinvolto, trasportata in ospedale in gravi condizioni. Giovanni Scala, descritto dai residenti come “una persona perbene e un lavoratore instancabile”, lascia dietro di sé una famiglia. Secondo le prime informazioni, lavorava in un ristorante situato a poca distanza dal luogo dell’esplosione, diverso però dal ristorante ‘A Figlia d’o Marenaro.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 19:15 e pare che in quel momento l’uomo si trovasse nei pressi di un deposito di bombole di gas del ristorante “Da Corrado”, adiacente all’altro esercizio danneggiato. Sul posto sono giunti numerosi mezzi di soccorso, tra cui diverse squadre dei vigili del fuoco, agenti della polizia municipale, carabinieri e polizia di Stato. Anche un magistrato della procura di Napoli è intervenuto per avviare le indagini sull’accaduto.