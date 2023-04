Arriva l’ufficialità: Napoli-Salernitana si giocherà domenica, 30 aprile, alle 15. La notizia, già trapelata in mattinata sotto forma di indiscrezione, viene confermata in questi minuti.

Napoli-Salernitana si giocherà alle 15

A deciderlo, per motivi di ordine pubblico, il Casms (Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive), che si è riunito al Viminale. Pochissimi i dubbi emersi durante la riunione, da cui già stamattina, in via ufficiosa, era filtrata la decisione di far slittare il match da sabato a domenica.

Non sarà però questa l’unica novità: anche il match della trentatreesima giornata degli uomini di Spalletti, la trasferta di Udine, sarà spostato da martedì 2 a giovedì 4.

Intanto esprime preoccupazione il governatore campano Vincenzo De Luca: «Noi siamo stretti con i tempi su Napoli-Salernitana, ovviamente la data non è una decisione della Regione, spetta a prefettura, questura, forze dell’ordine, per valutare soprattutto in relazione al problema sicurezza. Sinceramente non sono in grado di dire quale sia conveniente come data, è una cosa che va valutata con molta attenzione dagli organi, soprattutto di sicurezza».

Quali sono i risultati utili

L’altra partita determinante per la vittoria aritmetica dello scudetto è Inter-Lazio, che invece si disputerà alle 12 e 30. Se la Lazio pareggia o perde e il Napoli vince contro la Salernitana, sarà ufficiale la conquista del tricolore e si darà il via libera ai festeggiamenti. Se invece la Lazio vincerà contro l’Inter, occorrerà attendere la prossima giornata di campionato per decretare il vincitore del campionato di calcio 2022/2023.