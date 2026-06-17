Intervento dei carabinieri stanotte nell’ospedale CTO di Napoli, dove poco prima si è presentato un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell’ordine, con due ferite d’arma da taglio alla gamba sinistra.
Scampia, 19enne ferito alla gamba: “È stato un tentativo di rapina”
Da una prima ricostruzione ancora da verificare, pare che il ragazzo, mentre percorreva a piedi via Nuova Dietro la Vigna, sarebbe stato avvicinato da due individui in sella a uno scooter che in un tentativo di rapina l’avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Napoli Marianella impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.