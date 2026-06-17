Narcos di Marano inondano Quarto di droga, sequestri e arresti

Il traffico di droga nei Campi Flegrei, con particolare attenzione al territorio di Quarto, è finito nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e della locale Tenenza. Da mesi i militari dell’Arma stanno portando avanti un’intensa attività investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio e a individuare eventuali collegamenti con la criminalità organizzata.

Maxi sequestro di droga a Marano: scoperto un deposito sotterraneo

L’inchiesta prende avvio lo scorso 25 marzo da Marano, dove i Carabinieri hanno effettuato un importante ritrovamento che ha confermato diverse ipotesi investigative. In un’area boschiva situata nei pressi di via Casalanno, i militari hanno scoperto un fusto di plastica interrato e sigillato ermeticamente.

All’interno del barile erano nascosti circa un chilogrammo di marijuana, un chilogrammo di cocaina, 59 grammi di crack e quasi quattro chilogrammi di hashish suddivisi in panetti. Su questi ultimi era impressa l’immagine di un cavallo, un simbolo che richiama la storica passione di Marano per i purosangue e che potrebbe rappresentare una sorta di marchio identificativo dello stupefacente.

Dalla scoperta del fusto agli arresti dei pusher a Quarto

Proprio da quel rinvenimento, definito dagli investigatori un vero e proprio deposito della droga “Made in Marano”, sono scaturite ulteriori attività investigative che hanno portato a diversi arresti nel territorio di Quarto. L’ultimo fermo risale a due giorni fa, quando i Carabinieri hanno arrestato il 47enne Passaretti, ritenuto coinvolto nell’attività di spaccio. Nelle settimane precedenti era finito in manette anche Luca Di Bonito, 32 anni, trovato in possesso di oltre mezzo chilogrammo di marijuana.

L’attività dei militari si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di stupefacenti che interessa l’intera area flegrea, da tempo considerata strategica per le organizzazioni criminali che gestiscono il mercato della droga tra Napoli e provincia.

Giovani consumatori e segnalazioni: il fenomeno preoccupa le istituzioni

Ma il fenomeno non riguarda soltanto gli spacciatori. Sono infatti decine, soprattutto nei fine settimana, i giovani segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Un dato che evidenzia come la domanda di droga continui a essere elevata e come il contrasto allo spaccio richieda un impegno costante da parte delle forze dell’ordine. La presenza di consumatori sempre più giovani rappresenta uno degli aspetti più delicati del fenomeno, alimentando un mercato che continua a generare profitti illeciti e ad attirare l’interesse della criminalità organizzata.

L’ombra della criminalità organizzata dietro lo spaccio nei Campi Flegrei

Le indagini e i controlli proseguono senza sosta. Gli investigatori sono convinti che dietro molti pusher, spesso incensurati o con precedenti minori, possa celarsi la regia della criminalità organizzata, interessata a mantenere il controllo delle piazze di spaccio dell’area flegrea.

L’obiettivo dei Carabinieri resta quello di colpire non solo gli esecutori materiali dello spaccio, ma anche le organizzazioni che alimentano il traffico di droga tra Quarto, Pozzuoli, Marano e l’intera area dei Campi Flegrei. Le attività investigative continueranno nelle prossime settimane con controlli mirati e operazioni finalizzate a smantellare la rete di distribuzione degli stupefacenti sul territorio.