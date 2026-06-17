Lutto a Castellammare, il pizzaiolo Matteo Buoninconti muore in un incidente sull’A22

Una tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, martedì 16 giugno, sull’Autostrada del Brennero. Un violento incidente tra un’auto e un tir ha provocato la morte di Matteo Buoninconti, 27 anni, originario di Castellammare di Stabia e titolare della pizzeria “Mattè” a Bolzano. Gravemente ferita la giovane donna che viaggiava accanto a lui, una 29enne che sarebbe la sua compagna, ricoverata in condizioni critiche all’ospedale di Borgo Trento.

L’incidente sull’A22 tra Affi e Verona Nord

Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.30 di martedì 17 giugno lungo la carreggiata sud dell’A22 del Brennero, nel territorio comunale di Pastrengo, tra i caselli di Affi e Verona Nord. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori, l’utilitaria sulla quale viaggiavano le due vittime avrebbe tamponato violentemente un tir fermo in una piazzola di sosta. L’impatto è stato devastante e l’auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, riportando danni gravissimi.

Matteo Buoninconti morto sul colpo

Per Matteo Buoninconti non c’è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane imprenditore, molto conosciuto a Bolzano per la sua attività nel settore della ristorazione. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto Castellammare di Stabia, città d’origine del 27enne, dove familiari, amici e conoscenti sono stati colpiti dalla drammatica scomparsa.

Grave la compagna trasportata in ospedale

La passeggera che viaggiava accanto a Matteo è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e affidata immediatamente alle cure del personale sanitario. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto serie e la donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e sanitari

Per consentire le operazioni di soccorso sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Bardolino, supportate dall’autogru proveniente da Mantova. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e il personale dell’Autostrada del Brennero che ha gestito la viabilità. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code che si sono protratti fino alla tarda mattinata.

Dolore tra Castellammare e Bolzano

La morte di Matteo Buoninconti ha suscitato profondo cordoglio sia a Castellammare di Stabia sia a Bolzano, dove il giovane aveva costruito la propria attività imprenditoriale. In tanti, attraverso i social, stanno ricordando il 27enne con messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio del tragico incidente avvenuto sull’A22.