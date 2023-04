Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15. E’ questa l’indiscrezione trapelata dalla riunione del Casms. Secondo il Mattino la decisione sarebbe stata presa. Confermata dunque l’ipotesi dello slittamento del match campano da sabato a domenica.

Napoli-Salernitana si giocherà domenica, presa la decisione

In questi giorni ha tenuto banco il dilemma: giocare sabato oppure domenica quando, arrivata l’eventuale certezza aritmetica della classifica dalla partita Inter-Lazio, il Napoli potrebbe diventare ufficialmente campione d’Italia.

Pochissimi i dubbi emersi durante la riunione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che saranno risolti insieme alla prefettura di Napoli dove pure è in corso un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza con il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il comandante provinciale dei carabinieri Enrico Scandone e l’assessore Antonio De Iesu.

Manca solo l’ufficialità, dunque, ma è certo: Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15, in contemporanea con Lazio-Inter. La decisione, però, sarà comunicata l termine della riunione che si svolgerà nella prefettura di Napoli alle 17.