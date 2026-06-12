Basket, Villaricca: la “Virtus 7 Stelle” vince ad Avellino ed è promossa in serie C

Un finale epico al PalaDelMauro regala alla Virtus la prima storica promozione nella massima categoria regionale. Decisivo un layup di Coppola a fil di sirena dopo un supplementare al cardiopalma.

Villaricca. La Virtus 7 Stelle Villaricca entra di diritto e per sempre nella storia del basket campano. Con una prestazione leggendaria al PalaDelMauro di Avellino, i ragazzi di coach Carrozzo hanno conquistato Gara 2 della Finale Playoff, timbrando il passaporto per una storica promozione in Serie C. Un traguardo mai raggiunto prima dalla città di Villaricca, arrivato al termine di un’annata lunghissima, estenuante ma straordinariamente bellissima.

La Virtus si presentava in Irpinia forte della netta vittoria casalinga in Gara 1, ma Avellino ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, vendendo cara la pelle in una partita memorabile. Nei tempi regolamentari, i padroni di casa hanno accarezzato la vittoria, ma un sontuoso Matteo De Rosa (autore di 20 punti) ha agguantato il pareggio all’ultimo secondo, mandando il match ai supplementari.

L’overtime è stato una battaglia di nervi e stanchezza. Una tripla siderale dell’epico Radomir Pekic – bersagliato per tutto il match dalla durissima difesa avellinese – ha regalato il +3 alla Virtus a un minuto dalla fine. Avellino ha reagito con orgoglio, riportandosi sul +1 a soli 7 secondi dal termine. Quando tutto sembrava ormai perso, la lucidità di Matteo De Rosa ha fatto la differenza: un assist millimetrico da 10 metri ha pescato Riccardo Coppola che, credendoci fino alla fine, è volato in contropiede realizzando il layup del definitivo sorpasso. È il canestro che vale il +1, la vittoria del campionato e la gloria eterna.

Le parole del Direttore Sportivo, Davide Ferrante: “È stato il giusto finale di una stagione esaltante ma faticosa. Il campionato di DR1 è difficilissimo. Insieme ai miei soci abbiamo programmato tutto: due stagioni fa scegliemmo coach Carrozzo convinti che fosse l’uomo giusto per questo obiettivo. Il primo anno abbiamo perso in finale, ma da quella esperienza siamo ripartiti. In estate abbiamo costruito una squadra più fisica per reggere l’impatto dei playoff, mantenendo l’ossatura del vecchio gruppo. La ciliegina sulla torta è stata il colpo Pekic a gennaio, determinante nella seconda parte di stagione. Ringrazio i giocatori che hanno dato il cuore per questa maglia, lo staff tecnico, atletico e dirigenziale: il Presidente Gianni Ferrante, che da anni è accanto alla squadra con esperienza ed eleganza, il Team Manager Pietrosanti e il dirigente Salvatore Carbino. Un ringraziamento di cuore va ai miei soci e compagni di una vita, Carlo Vallone, Andrea Setaro e Luciano Rusciano, per l’enorme impegno. Siamo in Serie C, Villaricca è in Serie C per la prima volta nella storia!”

La Virtus 7 Stelle Villaricca ringrazia i tifosi, gli sponsor e tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno. La festa è appena iniziata.

Ufficio Stampa Virtus 7 Stelle Villaricca