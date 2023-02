Ha mantenuto la sua promessa: Rita De Crescenzo si è recata a Roma per partecipare ai funerali di Maurizio Costanzo. La TikToker lo aveva annunciato due giorni fa. In alcuni video apparsi sui suoi canali social ha mostrato Piazza degli Artisti e la folla presente nel sagrato della chiesa per l’ultimo saluto al conduttore tv.

Rita De Crescenzo a Roma per i funerali di Costanzo: “Quanta gente, però è bello”

Vip, personaggi dello spettacolo, istituzioni. Ma anche gente comune. In tanti hanno deciso di sfidare anche la pioggia e il maltempo per omaggiare il giornalista morto a 84 anni due giorni fa. Tra di essi era presente – come annunciato – anche Rita De Crescenzo, che questa mattina ha deciso di affrontare un viaggio da Napoli per essere presente alle esequie di Stato. La TikToker ha girato alcuni video che la riprendono mentre gira tra le strade di Roma, tutta vestita di nero, in segno di lutto. In alcuni frangenti si è concessa ai fan per un selfie; in altri ha improvvisato un balletto mentre si dirigeva verso la Chiesa.

Virale sui social infine una clip in cui l’influencer si rivolge direttamente ai suoi followers da piazza degli Artisti. “Gente assai – commenta -. C’è chi ha fatto la notte per entrare. C’è tutta la famiglia. Faccio le condoglianze alla signora Maria. La gente è molta – ripete – troppo bello però”. La sua presenza a Roma ha diviso gli utenti della rete: c’è chi considera del tutto legittimo che la TikToker abbia voluto omaggiare il giornalista scomparso e chi, invece, giudica la sua partecipazione fuori luogo. “Un bel gesto, criticate sempre”, scrive Ciro. “Per me andare ai funerali di chi non conosco non ha senso”, polemizza Valter. E ancora: “Ma cosa è andata a fare? Una gita?”.