Sta facendo molto discutere un video apparso su TikTok in cui compare Fiorenza Cosentino, madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci. Nel video, Cosentino è ripresa accanto a Patrizio Chianese, noto tiktoker conosciuto per i suoi hot dog. Poche parole scambiate tra i due, mentre l’influencer prepara un panino come quello che, a suo dire, Martina era solita mangiare.

Afragola, tragedia di Martina usata per sponsorizzare panino di noto Tiktoker: è bufera sui social

La partecipazione della madre della giovane vittima ha suscitato un’ondata di critiche. Fiorenza Cosentino, apparsa visibilmente provata, è stata definita “non lucida” dal suo legale, l’avvocato Sergio Pisani, che ha accusato il tiktoker di aver approfittato della sua fragilità per ottenere visibilità.

“Fiorenza – ha spiegato Pisani – sta vivendo giorni di dolore profondo e confusione. Ieri ha deciso di uscire per una passeggiata e si è fermata a un chiosco per mangiare un panino. Il venditore, riconoscendola, ha iniziato a parlarle di Martina, dicendo che era una sua cliente abituale. La signora si è accorta che veniva ripresa, ma non era completamente lucida, come si evince chiaramente dalle immagini.”

Nel frattempo, l’omicidio della giovane Martina continua a scuotere l’opinione pubblica. Il caso rientra in un contesto di estrema efferatezza: Alessio Tucci, 19 anni, è attualmente in carcere. Secondo l’ordinanza del giudice, avrebbe colpito la ragazza almeno cinque volte alla testa, lasciandola agonizzante per lunghi minuti prima della morte. Il giovane è stato descritto come “una personalità allarmante”.