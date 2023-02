“E’ morto il marito di Maria De Filippi, faccio le condoglianze alla famiglia”. Esordisce così il messaggio di cordoglio di Rita De Crescenzo. La nota TikToker ha accolto con sgomento e dispiacere la notizia della dipartita del noto conduttore tv e ha lanciato un videomessaggio sui suoi canali social.

Rita De Crescenzo ai funerali di Maurizio Costanzo: “Farò le condoglianze”

“Mi sono già organizzata con Niccolò – ha spiegato l’influencer -. Lunedì (oggi, ndr), andrò alle esequie di Maurizio”. Ci sarà dunque anche la De Crescenzo ai funerali che si terranno alle 15 a Roma presso la Chiesa degli Artisti. Una presenza apparentemente inusuale ma non troppo, visto che si tratta di esequie pubbliche a cui potranno partecipare anche semplici cittadini che non appartengono al jet set o al mondo dello spettacolo.

Le reazioni

Non si conoscono i rapporti tra la De Crescenzo e la famiglia di Costanzo, anche se dal tono confidenziale con cui ha annunciato la sua decisione di prendere parte ai funerali lascia presagire delle relazioni pregresse. Non sono mancate le reazioni ironiche di alcuni commentatori. “E’ giusto dopo tanti anni d’amicizia e e lavoro insieme”, scrive Kora. “Tanti libri scritti insieme. Questo non si può dimenticare. La cultura e l’amicizia tra di loro restano indelebili”, aggiunge Luciano. “E sì, devi andare, sennò si accorge che tu mancavi”, ironizza Perla.