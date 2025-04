Sei slot machine illegali, prive di autorizzazioni e non collegate alla rete telematica. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Parete, insieme al personale della Agenzie delle Dogane e Monopoli di Stato di Napoli, nel corso di un controllo eseguito ieri, 11 aprile, all’interno di un bar del posto.

Sei slot illegali in un bar di Parete: sequestrati 2.900 euro

All’interno dell’apposito scompartimento per monete i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato la somma contante di 2.900 euro, sottoposta a sequestro. Al titolare dell’esercizio commerciale, denunciato in stato di libertà, sono state contestate anche sanzioni amministrative per 19.720 euro.