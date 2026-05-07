Qualiano, fermato con droga e 900 euro: 20enne torna libero dopo il processo

Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga a Qualiano. Un 20enne del posto Biagio Biondi, classe 2006, è stato arrestato dai militari dell’Arma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Trovati hashish e 900 euro in contanti

Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di circa 900 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. I Carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, dove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, uno o forse due acquirenti avrebbero ammesso di aver comprato hashish proprio dal 20enne qualianese.

Processo per direttissima al Tribunale di Aversa

Il giovane è stato processato con rito direttissimo presso il Tribunale di Aversa. Il pubblico ministero aveva richiesto per lui la misura degli arresti domiciliari, anche alla luce del fatto che il ragazzo risultava già sottoposto all’obbligo di firma per una recente vicenda di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice aversano, però, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha disposto nei confronti del giovane la misura meno afflittiva dell’obbligo di dimora nel comune di Qualiano. Biondi, inoltre, era stato recentemente assolto con formula piena in un altro procedimento legato a un presunto episodio analogo di spaccio.