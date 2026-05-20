Grazzanise, folle fuga del latitante: auto contro gli agenti e colpi di pistola durante l’inseguimento

Momenti di alta tensione nel Casal di Principe e Grazzanise, nel casertano, dove tre poliziotti della Questura di Caserta sono rimasti feriti durante un’operazione finalizzata alla cattura di un latitante albanese. L’uomo, intercettato nel centro storico di Grazzanise dagli agenti della Squadra Mobile, è riuscito a fuggire dopo aver forzato un posto di blocco e dato vita a un pericoloso inseguimento con sparatoria.

L’operazione della Polizia a Grazzanise

L’intervento è scattato quando le pattuglie della Polizia di Stato hanno individuato l’auto su cui viaggiava il ricercato. Gli agenti hanno quindi tentato di bloccare il mezzo posizionando le volanti di traverso lungo la strada nel centro storico del comune casertano. Secondo quanto ricostruito, il latitante, invece di fermarsi, avrebbe accelerato improvvisamente investendo alcuni poliziotti presenti sul posto pur di aprirsi un varco e tentare la fuga.

Nel violento impatto tre poliziotti sono rimasti feriti. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze, ma gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Dopo aver sfondato il blocco, il fuggitivo si è allontanato a forte velocità inseguito dalle altre pattuglie della Squadra Mobile.

Inseguimento e colpi di arma da fuoco

La fuga del latitante albanese ha dato origine a un inseguimento ad alta tensione per le strade del casertano. Durante le fasi concitate sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi di arma da fuoco, senza però colpire persone. L’inseguimento è durato pochi minuti. A un certo punto il ricercato ha abbandonato l’auto proseguendo la fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sono tuttora in corso le ricerche dell’uomo da parte delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha avviato una vasta caccia all’uomo nell’area di Grazzanise e nei comuni limitrofi per rintracciare il latitante albanese.