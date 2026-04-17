Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito da cinque colpi di pistola nella notte a Napoli. Secondo quanto riferito, i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove il 33enne si era presentato poco prima per ricevere cure mediche.

Napoli, 33enne ferito da cinque colpi di pistola: “Mi hanno ferito in un tentativo di rapina”

L’uomo ha riportato ferite al braccio sinistro, alle gambe e alla parte bassa della schiena. Non sarebbe in pericolo di vita, ma resta ricoverato in osservazione in attesa di un intervento chirurgico. Stando a una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il ferimento sarebbe avvenuto durante un tentativo di rapina nel quartiere Marianella.

Tuttavia, il sopralluogo effettuato dai carabinieri nella zona indicata ha dato esito negativo. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare la veridicità del racconto fornito dalla vittima.