Secondigliano, furto di corrente e locale trasformato in abitazione abusiva: scatta sequestro

Intervento congiunto a Secondigliano da parte degli agenti dell’Unità Operativa della Polizia Locale, su segnalazione della Settima Municipalità – U.O. Attività Tecnica del Comune di Napoli, con il supporto dei tecnici di E-Distribuzione.

Secondigliano, furto di corrente e locale trasformato abusivamente in abitazione: scatta il sequestro

In via del Camposanto, i controlli hanno accertato che un locale, originariamente destinato a uso commerciale, era stato trasformato abusivamente in un’unità abitativa. L’occupante, privo di titolo legittimo, aveva effettuato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, modificando la facciata e aprendo nuove finestre.

Le verifiche hanno inoltre rivelato l’occupazione irregolare di un immobile comunale, il danneggiamento della struttura muraria con opere abusive e un furto di energia elettrica grazie a un allaccio irregolare alla rete. Per impedire ulteriori interventi edilizi, l’immobile è stato sottoposto a sequestro limitatamente alla parte muraria e strutturale, mentre gli arredi e la fruizione interna restano per ora esclusi. L’Autorità Giudiziaria valuterà i provvedimenti conseguenti.