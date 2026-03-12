Operazione di controllo del territorio questa mattina a Melito, dove g li agenti del comando della Polizia Locale, insieme alla Polizia Metropolitana, hanno sequestrato un’attività dedita alla gestione di rifiuti priva delle necessarie autorizzazioni.

Gestione illecita di rifiuti a Melito: attività sequestrata dalla Polizia Locale

Durante i controlli, i caschi bianchi melitesi hanno individuato un’attività che raccoglieva rifiuti di diverso genere provenienti da svuotacantine, stoccandoli in un locale ricavato abusivamente in via Arno. Nel corso dell’operazione una persona del posto, 60 anni circa, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.

Gli operatori hanno inoltre proceduto al sequestro dell’automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e del locale adibito allo stoccaggio. L’azione delle forze dell’ordine a contrastare le attività illegali legate al ciclo dei rifiuti, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini. Indagini in corso per identificare altri soggetti eventualmente coinvolti nella filiera illegale.