Arrestato, liberato e arrestato di nuovo: doppio furto sulla Costiera Sorrentina

Arrestato, liberato e arrestato di nuovo nel giro di poche ore. Non è un gioco di parole ma quanto accaduto nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, sulla Costiera Sorrentina, dove un 31enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato due volte per furto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici, è stato protagonista di due distinti episodi tra Sorrento e Meta, entrambi legati al furto di mezzi elettrici.

Tenta di rubare un monopattino a Sorrento: primo arresto

Il primo episodio si è verificato intorno alle 10 del mattino a Sorrento. Il 31enne è stato sorpreso mentre tentava di rubare un monopattino elettrico appartenente a una donna. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo e proceduto con l’arresto per furto. L’indagato è stato quindi posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per il processo per direttissima previsto la mattina successiva.

Arresto convalidato ma nessuna misura cautelare

Il giudice ha convalidato l’arresto, ma non ha applicato alcuna misura cautelare, permettendo così al 31enne di tornare in libertà. Una decisione che, poche ore dopo, avrebbe portato a un nuovo episodio.

Nuovo furto a Meta di Sorrento: arrestato di nuovo

Nel pomeriggio, intorno alle 16:30, l’uomo è stato nuovamente fermato dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento. Questa volta il 31enne era appena riuscito a rubare un’e-bike appartenente a una donna di 55 anni del posto a Meta di Sorrento. I militari lo hanno bloccato immediatamente, procedendo al secondo arresto nel giro di poche ore.

Trasferito nel carcere di Poggioreale

Dopo il nuovo arresto, il 31enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resterà in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.