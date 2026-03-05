Scoperta casa di riposo abusiva a Secondigliano, anziani sui divani e farmaci somministrati senza autorizzazione

Blitz dei carabinieri della stazione di Secondigliano, insieme ai militari del NAS di Napoli e della compagnia Stella, in una struttura adibita a residenza assistenziale per anziani situata al corso Secondigliano 32. L’operazione è scattata all’alba, dopo una segnalazione che denunciava gravi carenze igieniche all’interno dell’appartamento utilizzato come casa di riposo.

Undici anziani presenti nella struttura

Durante il controllo i militari hanno accertato la presenza di almeno 11 anziani ospiti. Il personale sanitario intervenuto ha riscontrato che cinque di loro vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie. La situazione all’interno della struttura è apparsa subito critica. Secondo quanto emerso, due anziani stavano dormendo sui divani, perché i letti disponibili non erano sufficienti per tutti gli ospiti.

Donna senza titolo somministrava farmaci

Al momento dell’intervento dei carabinieri era presente una donna che si occupava degli anziani, ma non è stata in grado di fornire alcun titolo o autorizzazione per la somministrazione dei farmaci ai pazienti. Per questo motivo la donna sarà denunciata per esercizio abusivo della professione.

Struttura abusiva chiusa, anziani trasferiti

I carabinieri hanno immediatamente attivato l’ASL, che procederà con la chiusura della struttura abusiva e con il trasferimento degli anziani in centri assistenziali idonei. Nel frattempo i familiari degli ospiti sono stati informati della situazione.

Indagini in corso sulla provenienza degli anziani

Sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se alcuni degli anziani provenissero da un’altra casa di riposo o se fossero stati trasferiti nella struttura senza le dovute autorizzazioni.