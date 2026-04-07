Rapina a Secondigliano: 37enne aggredito e derubato del Rolex, indaga la Polizia

Violenta rapina nella serata del 6 aprile a Secondigliano, nella periferia Nord di Napoli. Un uomo di 37 anni è stato aggredito da due malviventi con il volto coperto da casco integrale, che lo hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola per strappargli un Rolex.

Aggressione in piena strada sul corso Secondigliano

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 22 lungo corso Secondigliano, all’altezza di un centro scommesse. Secondo una prima ricostruzione, i due rapinatori si sarebbero avvicinati alla vittima e, dopo averla colpita più volte alla testa, le avrebbero sottratto l’orologio di lusso per poi darsi alla fuga, lasciandola a terra sanguinante.

Trasportato al Cardarelli: non è in pericolo di vita

Il 37enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita lacero-contusa alla testa, medicata con diversi punti di sutura. Gli accertamenti diagnostici non hanno evidenziato complicazioni gravi e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Chiaiano della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Non si esclude che i malviventi abbiano individuato la vittima proprio per l’orologio di valore o che la stessero seguendo in attesa del momento giusto per colpire.