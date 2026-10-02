Secondigliano, 73enne rapinato con il “filo di banca”: due arresti

Lo avrebbero seguito dopo averlo visto uscire dalla banca, tentando prima di costringerlo ad accostare e poi tamponandolo mentre cercava di allontanarsi in bicicletta. Una volta caduto a terra, lo avrebbero minacciato di morte per farsi consegnare il denaro che aveva con sé. Per la rapina ai danni di un 73enne, avvenuta lo scorso 24 luglio a Secondigliano, nella zona nord di Napoli, sono stati arrestati Antonio Imperatore, 31 anni, e Salvatore Scippa, 48 anni. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina, 2 ottobre, dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura.

Secondigliano, 73enne seguito dalla banca e rapinato: due arresti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata individuata attraverso la tecnica del cosiddetto “filo di banca”: i rapinatori avrebbero cioè seguito l’anziano dopo un’operazione bancaria, sapendo che aveva con sé del denaro contante. Durante il pedinamento i due avrebbero cercato di far fermare il 73enne. Al tentativo dell’uomo di fuggire in bicicletta, lo avrebbero tamponato facendolo cadere. A quel punto sarebbero arrivate le minacce: “Non ti muovere! Ti ammazzo! Dammi i soldi!”.

Il precedente

Scippa era già stato coinvolto in una vicenda analoga risalente al maggio 2011. In quell’occasione era stato arrestato per la rapina ai danni di Oscar San Antonio Mendoza, turista americano di 66 anni aggredito nei pressi del porto di Napoli dopo essere sbarcato dalla nave da crociera “Celebrity Solstice”. Durante il tentativo di sottrargli il Rolex, Mendoza cadde e batté violentemente la testa. Trasportato in ospedale, morì nove giorni dopo.

Le indagini sulla rapina del 24 luglio sono state condotte dalla Squadra Investigativa e Operativa del Commissariato di Secondigliano e coordinate dalla Procura di Napoli. All’epoca dei fatti il commissariato era diretto dal vicequestore aggiunto Tommaso Pintauro; dal 28 settembre la guida è affidata al commissario capo Alessandro Petrazzuolo.