Capri senza internet per ore: in tilt Pos, banche e biglietterie degli aliscafi

Mattinata di forti disagi a Capri per un guasto alla rete internet che ha mandato in difficoltà numerosi servizi sull’isola. Lo stop alla connessione ha interessato in particolare i sistemi di pagamento elettronico, i terminali bancari e le biglietterie degli aliscafi.

Durante la fase più critica del disservizio, diversi Pos sono risultati inutilizzabili e sono stati segnalati problemi anche alle linee telefoniche. Le difficoltà hanno coinvolto attività commerciali, servizi e utenti che dipendono dalla connessione alla rete.

Biglietti degli aliscafi compilati a mano

Particolarmente complicata la situazione nelle biglietterie dei collegamenti marittimi. Secondo quanto riferito dall’ANSA, il personale è stato costretto a trascrivere manualmente i titoli di viaggio per consentire comunque l’imbarco dei passeggeri.

Il guasto ha provocato numerosi disagi anche perché è arrivato alla vigilia di un fine settimana con diversi appuntamenti sull’isola. Nel corso del pomeriggio la connessione è stata progressivamente ripristinata e i servizi hanno iniziato a tornare alla normalità.

Capri senza internet per diverse ore ha mostrato ancora una volta quanto pagamenti, trasporti e servizi essenziali siano ormai strettamente legati alla connettività digitale.