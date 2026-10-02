Giugliano, è morto Gennaro Loffredo detto “o’ puzzulano”

Giugliano. Molto noto e stimato a Giugliano, Gennaro Loffredo detto “o’ puzzulano” si è spento all’età di 80 anni. Per lunghi anni volto e anima di una frequentata pescheria in via Vittorio Veneto, zona Licoda — attività oggi portata avanti con dedizione dalla sua famiglia —, Gennaro lascia un vuoto profondo nella comunità. Oltre che per il suo lavoro, era profondamente amato per la sua sensibilità e la sua grande passione per la poesia ed i racconti, in particolare per i versi scritti in lingua napoletana, nei quali riversava la sua anima. L’ultimo saluto si terrà domani, sabato 3 ottobre, alle ore 17:00, presso la chiesa della Madonna delle Grazie a Giugliano.