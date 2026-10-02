Il possibile approdo del nuovo Centro Sportivo del Calcio Napoli a Qualiano rappresenterebbe una vera e propria occasione di rinascita economica e sociale per l’intero territorio.

Qualiano e l’effetto Napoli: un indotto stimato in 20 milioni di euro all’anno

Secondo uno studio citato da Il Mattino, la realizzazione della nuova casa azzurra potrebbe generare un indotto complessivo fino a 20 milioni di euro all’anno, trasformando Qualiano in un hub sportivo e commerciale di prim’ordine nell’area flegreo-giuglianese.

Un volano per l’economia locale

L’impatto economico previsto non si fermerebbe alle sole attività direttamente legate al club. La presenza quotidiana della prima squadra, del settore giovanile, dei quadri dirigenziali e di centinaia di visitatori, tifosi e addetti ai lavori innescherebbe una reazione a catena positiva su diversi comparti. Sul fronte occupazionale, dalla gestione degli impianti alla sicurezza, fino alle manutenzioni e al personale di supporto, la nuova struttura stimolerebbe la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti. Allo stesso tempo, bar, pub, pizzerie e strutture ricettive beneficerebbero del costante flusso di visitatori e professionisti legati agli eventi e agli allenamenti, mentre il commercio di prossimità e le attività al dettaglio vedrebbero un incremento del bacino d’utenza alimentato dalla riqualificazione urbana. Infine, l’intera area interessata beneficerebbe di un naturale incremento del valore immobiliare delle proprietà e di un potenziamento necessario dei servizi pubblici e della viabilità.