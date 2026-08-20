Napoli, straniero rapinato della bici elettrica nel centro storico: arresti domiciliari per Fittipaldi

Avrebbero rapinato, con un complice, uno straniero a largo San Marcellino a Napoli, della sua bicicletta elettrica e del portafogli con le carte di credito ed il denaro contante, con la minaccia di una pistola. È quanto contestato a Mario Junior Adamo e Antonio Fittipaldi, accusati di avere agito in concorso. Il Tribunale di Napoli, prima sezione penale, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso a Fittipald, classe 2003, gli arresti domiciliari presso la sua abitazione. L’uomo è residente in Vico Sant’Anna ad Agnone.

Napoli, rapina a mano armata al centro storico si danni di uno straniero: arresti domiciliari per Fittipaldi

Secondo la ricostruzione dell’accusa, i due si sarebbero mossi a bordo di una Toyota Yaris e avrebbero tagliato la strada alla vittima, che stava transitando in sella alla propria bicicletta elettrica. Adamo, sceso dall’auto dal lato passeggero, avrebbe quindi strattonato l’uomo intimandogli di scendere dalla bici e consegnarla. La vittima avrebbe opposto resistenza. A quel punto, sempre secondo quanto contestato, Adamo avrebbe rivolto a Fittipaldi l’invito a sparare, mentre quest’ultimo, che si trovava alla guida dell’auto, avrebbe puntato una pistola contro il malcapitato. I due sono però accusati anche di aver strappato con forza la borsa che portava al collo, circostanza per la quale viene contestata la rapina consumata.

La carta utilizzata dopo la rapina

L’inchiesta riguarda anche quanto sarebbe accaduto successivamente. Secondo l’imputazione, i due avrebbero utilizzato una PostePay intestata alla vittima, precedentemente sottratta, per effettuare tre operazioni commerciali tra Casoria e Casalnuovo di Napoli. Nel capo d’imputazione sono inoltre indicate specifiche contestazioni di recidiva nei confronti di entrambi gli imputati: reiterata specifica per Adamo Mario Junior e reiterata specifica infraquinquennale per Fittipaldi Antonio.