Una brutta pagina per il tifo calcistico quella che è stata scritta oggi a Verona, dove le tifoserie del Napoli e dell’Hellas sono venute allo scontro prima del match in programma alle 15. Il bilancio è pesante: 300 persone sono state bloccate dalla Polizia.

Scontri prima di Verona-Napoli: bloccati in 300. Scattano i Daspo

Il clima si è infiammato dopo le 10, quando una cinquantina di tifosi partenopei sono venuti a contatto con sostenitori del Verona nei pressi del parcheggio davanti alla Curva Nord. Lancio di pietre e fumogeni.

Le tensioni invece con le forze dell’ordine si sono registrate stamani tra la stazione ferroviaria e lo stadio di Verona. Alcune decine di tifosi partenopei hanno creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera. Diversi automobilisti e residenti sono rimasti bloccati e circondati da ultras agguerriti, tanto da rendere necessario l’intervento anche della Municipale per gestire la viabilità.

“Azione premeditata”

L’intervento delle forze dell’ordine ha bloccato i facinorosi e portato alcuni di loro in Questura per l’identificazione. Il Questore di Verona, Roberto Massucci, ha emesso 36 Daspo e disposto il contestuale allontanamento dalla provincia nei confronti di altrettanti tifosi del Napoli, identificati dopo la rissa avvenuta stamani nei pressi dello stadio Bentegodi. Altri 300 tifosi napoletani sono stati bloccati e sottoposti ad identificazione nella zona del Quadrante Europa. Per il questore è stata “un’azione premeditata”.