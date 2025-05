Da Giovedì Club Napoli “24 ore per la storia” su Teleclubitalia, speciale Dillo ad Alvino live dal Maradona

Teleclubitalia si prepara a vivere un momento unico con una lunga maratona televisiva intitolata Club Napoli “24 ore per la storia” un racconto intenso e appassionato dedicato alla squadra del cuore e a tutta la città che sogna in grande si parte giovedì con una programmazione speciale che accompagnerà i telespettatori tra emozioni e approfondimenti già dal pomeriggio con lo Speciale Club Napoli alle 15.30 a seguire alle 17.30 Dillo ad Alvino e alle 21.00 l’imperdibile speciale con Club Napoli Night con Francesco Molaro Carlo Alvino e i tifosi azzurri protagonisti in studio.

Le sorprese non finiscono qui: torna l’evento più atteso dai tifosi, venerdì con un collegamento eccezionale direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona dove dalle 17.00 alle 18.30 andrà in onda una puntata straordinaria di Dillo ad Alvino live in diretta dal cuore della passione partenopea per ascoltare le emozioni della gente e vivere insieme ogni attimo di questa giornata che potrebbe diventare storica. Già dalle 12.00 parte la maratona Club Napoli All News con i collegamenti in diretta dallo stadio e dai maxischermi in città per raccontare passo dopo passo l’attesa e la festa tutto questo solo su Teleclubitalia la televisione dei napoletani.