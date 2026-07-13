Villaricca. Scomparso da cinque giorni, l’appello della famiglia: «Aiutateci a ritrovare Mario»

Sono ore di forte preoccupazione a Villaricca per la scomparsa di Mario Bavero, 29 anni, del quale non si hanno più notizie dalla serata di mercoledì 8 luglio. La famiglia ha lanciato un appello affinché chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili si rivolga immediatamente alle forze dell’ordine.

Scomparso da cinque giorni, l’appello della famiglia: «Aiutateci a ritrovare Mario»

Secondo quanto riferito dai familiari, il giovane è uscito di casa intorno alle 23.30 di mercoledì scorso, 8 luglio, a ridosso della zona ospedaliera di Giugliano e da quel momento si sono perse completamente le sue tracce. Mario è alto circa 1,80 metri e, al momento della scomparsa, indossava un completo nero.

I parenti stanno vivendo ore di grande angoscia e chiedono la collaborazione dei cittadini. A lanciare appelli via social la sorella Luisa. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare senza esitazione i carabinieri.