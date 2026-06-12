Estate al Jambo, arrivano i talenti di “Amici” e i comici di “Made in sud”

Nuova rassegna estiva, da giugno ad agosto, con degustazioni ed eventi gratuiti per tutta la famiglia. Entra nel vivo la rassegna estiva del Centro commerciale Jambo1 (Trentola Ducenta), con tanti eventi gratuiti per tutta la famiglia sul palco dell’Area Food. Numerosi appuntamenti in calendario, con show, degustazioni, comicità, ospiti di eccezione e tanta buona musica.

Si parte, sabato 13 giugno, con lo spettacolo di bolle e clownerie dedicato ai più piccoli.

Per i fan del talent “Amici di Maria De Filippi” – dopo l’esclusivo firmacopie con Cate Lumina – il live showcase e l’incontro con Elena D’Elia (20 giugno), finalista dell’edizione 2026.

Il programma di “Estate al Jambo” continua con l’animazione itinerante in galleria (4 luglio) e la straordinaria avventura sottomarina immersiva con il Safari acquatico VR (dal 9 luglio al 9 agosto).

La comicità firmata “Made in Sud”, con Ciro Giustiniani (11 luglio), gli Arteteca (24 luglio) e I Ditelo Voi (22 agosto). E non solo. Ferragosto tutto da ridere con lo spettacolo dell’attore Francesco Procopio (15 agosto).

Arriva la famiglia più amata del web, le influencer “Mamma Giulia e figlia Chiara” (1° agosto), protagoniste di un live show tra intrattenimento, sketch comici, musica e racconti ispirati alla vita quotidiana.

E, per gli amanti delle eccellenze enogastronomiche, tutti i saperi e i sapori del territorio: Frutta Fest (27-28 giugno); Festival della mozzarella (25-26 luglio); Festival dell’Anguria (8-9 agosto); Pizza Fest, con degustazioni di pizza napoletana (29-30 agosto). Gran finale interamente dedicato alla storia della musica partenopea, con lo spettacolo “Napoli In… Canta” (16 agosto), il tributo a Pino Daniele e la tradizionale Tammurriata (29-30 agosto).

Non solo eventi, ma anche giochi, laboratori, animazione, sport e quiz, con gadget in omaggio e premi in palio per “Mystery Beach – Challenge Show” (18-19 luglio), “Gira la Ruota” (22-23 agosto) e “Campo LibHERO” (dal 15 giugno al 15 settembre).

Il temporary sport village, giunto alla seconda edizione, che conferma e rafforza l’impegno per il sociale del Centro Jambo, con campi estivi per bambini – promossi da CSEN Napoli, CONI Caserta e A.S.D. Karate Team Capasso G.S. ASS. NAZ. Carabinieri – e attività sportive in collaborazione con l’Agenzia Sport e Salute e le Federazioni sportive italiane.

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Programma Estate al Jambo

dal 13 giugno al 30 agosto 2026

Carlitos Show

Sabato 13 giugno

Dalle ore 18:00

Area Food

Gratuito

Firmacopie Elena D’Elia

Sabato 20 giugno

Dalle ore 18:00

Area Food

Gratuito

Frutta Fest

Sabato 27 e domenica 28 giugno

Dalle ore 16:30 alle 20:00

Galleria (piano terra)

Gratuito

Safari Acquatico VR

Dal 9 luglio al 9 agosto

Dalle ore 16:30 alle 20:00

Galleria (primo piano)

Gratuito

Animazione itinerante

Sabato 4 luglio

Dalle ore 17:00 alle ore 19:30

Area Food

Gratuito

Ciro Giustiniani

Sabato 11 luglio

Dalle ore 18:00

Area Food

Gratuito

Mystery Beach – Challenge Show

Sabato 18 e domenica 19 luglio

Dalle ore 16:30 alle 20:00

Galleria (piano terra)

Gratuito

Gli Arteteca

Venerdì 24 luglio

Dalle ore 18:00

Area Food

Gratuito

Festival della mozzarella

Sabato 25 e domenica 26 luglio

Dalle ore 16:30 alle 20:00

Galleria (piano terra)

Gratuito

Web Star “Mamma Giulia e figlia Chiara” – Meet & Greet

Sabato 1° agosto

Dalle ore 18:00

Area Food

Gratuito

Festival dell’Anguria – Degustazione & Giochi

Sabato 8 e domenica 9 agosto

Dalle ore 16:30 alle 20:00

Galleria (piano terra)

Gratuito

Francesco Procopio

Sabato 15 agosto

Dalle ore 18:00

Area Food

Gratuito

Napoli In… Canta

Domenica 16 agosto

Dalle ore 18:00

Area Food

Gratuito

I Ditelo Voi

Sabato 22 agosto

Dalle ore 18:00

Area Food

Gratuito

Gira la ruota – Quiz show

Sabato 22 e domenica 23 agosto

Dalle ore 16:30 alle 20:00

Galleria (piano terra)

Gratuito

Pizza Fest – Tributo a Pino Daniele

Sabato 29 agosto

Dalle ore 17:30 alle 21:00

Area esterna (Ingresso Conad)

Gratuito

Pizza Fest – Tammurriata

Domenica 30 agosto

Dalle ore 17:30 alle 21:00

Area esterna (Ingresso Conad)

Gratuito

Campo LibHERO

Dal 15 giugno al 15 settembre

Villaggio sportivo

Dal 15 giugno al 15 settembre

Beachvolley

Street basketball

Mini calcio

Padel

Pickleball

Karate

Fitness

Pattinaggio

Parcheggio esterno

Campi estivi

Dal 15 giugno al 15 luglio

Dalle ore 09:00 alle 13:00

Parcheggio esterno