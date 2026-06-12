Estate al Jambo, arrivano i talenti di “Amici” e i comici di “Made in sud”

Nuova rassegna estiva, da giugno ad agosto, con degustazioni ed eventi gratuiti per tutta la famiglia. Entra nel vivo la rassegna estiva del Centro commerciale Jambo1 (Trentola Ducenta), con tanti eventi gratuiti per tutta la famiglia sul palco dell’Area Food. Numerosi appuntamenti in calendario, con show, degustazioni, comicità, ospiti di eccezione e tanta buona musica.
Si parte, sabato 13 giugno, con lo spettacolo di bolle e clownerie dedicato ai più piccoli.
Per i fan del talent “Amici di Maria De Filippi” – dopo l’esclusivo firmacopie con Cate Lumina – il live showcase e l’incontro con Elena D’Elia (20 giugno), finalista dell’edizione 2026.
Il programma di “Estate al Jambo” continua con l’animazione itinerante in galleria (4 luglio) e la straordinaria avventura sottomarina immersiva con il Safari acquatico VR (dal 9 luglio al 9 agosto).
La comicità firmata “Made in Sud”, con Ciro Giustiniani (11 luglio), gli Arteteca (24 luglio) e I Ditelo Voi (22 agosto). E non solo. Ferragosto tutto da ridere con lo spettacolo dell’attore Francesco Procopio (15 agosto).
Arriva la famiglia più amata del web, le influencer “Mamma Giulia e figlia Chiara” (1° agosto), protagoniste di un live show tra intrattenimento, sketch comici, musica e racconti ispirati alla vita quotidiana.
E, per gli amanti delle eccellenze enogastronomiche, tutti i saperi e i sapori del territorio: Frutta Fest (27-28 giugno); Festival della mozzarella (25-26 luglio); Festival dell’Anguria (8-9 agosto); Pizza Fest, con degustazioni di pizza napoletana (29-30 agosto). Gran finale interamente dedicato alla storia della musica partenopea, con lo spettacolo “Napoli In… Canta” (16 agosto), il tributo a Pino Daniele e la tradizionale Tammurriata (29-30 agosto).
Non solo eventi, ma anche giochi, laboratori, animazione, sport e quiz, con gadget in omaggio e premi in palio per “Mystery Beach – Challenge Show” (18-19 luglio), “Gira la Ruota” (22-23 agosto) e “Campo LibHERO” (dal 15 giugno al 15 settembre).
Il temporary sport village, giunto alla seconda edizione, che conferma e rafforza l’impegno per il sociale del Centro Jambo, con campi estivi per bambini – promossi da CSEN Napoli, CONI Caserta e A.S.D. Karate Team Capasso G.S. ASS. NAZ. Carabinieri – e attività sportive in collaborazione con l’Agenzia Sport e Salute e le Federazioni sportive italiane.
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Programma Estate al Jambo
dal 13 giugno al 30 agosto 2026
Carlitos Show
Sabato 13 giugno
Dalle ore 18:00
Area Food
Gratuito
Firmacopie Elena D’Elia
Sabato 20 giugno
Dalle ore 18:00
Area Food
Gratuito
Frutta Fest
Sabato 27 e domenica 28 giugno
Dalle ore 16:30 alle 20:00
Galleria (piano terra)
Gratuito
Safari Acquatico VR
Dal 9 luglio al 9 agosto
Dalle ore 16:30 alle 20:00
Galleria (primo piano)
Gratuito
Animazione itinerante
Sabato 4 luglio
Dalle ore 17:00 alle ore 19:30
Area Food
Gratuito
Ciro Giustiniani
Sabato 11 luglio
Dalle ore 18:00
Area Food
Gratuito
Mystery Beach – Challenge Show
Sabato 18 e domenica 19 luglio
Dalle ore 16:30 alle 20:00
Galleria (piano terra)
Gratuito
Gli Arteteca
Venerdì 24 luglio
Dalle ore 18:00
Area Food
Gratuito
Festival della mozzarella
Sabato 25 e domenica 26 luglio
Dalle ore 16:30 alle 20:00
Galleria (piano terra)
Gratuito
Web Star “Mamma Giulia e figlia Chiara” – Meet & Greet
Sabato 1° agosto
Dalle ore 18:00
Area Food
Gratuito
Festival dell’Anguria – Degustazione & Giochi
Sabato 8 e domenica 9 agosto
Dalle ore 16:30 alle 20:00
Galleria (piano terra)
Gratuito
Francesco Procopio
Sabato 15 agosto
Dalle ore 18:00
Area Food
Gratuito
Napoli In… Canta
Domenica 16 agosto
Dalle ore 18:00
Area Food
Gratuito
I Ditelo Voi
Sabato 22 agosto
Dalle ore 18:00
Area Food
Gratuito
Gira la ruota – Quiz show
Sabato 22 e domenica 23 agosto
Dalle ore 16:30 alle 20:00
Galleria (piano terra)
Gratuito
Pizza Fest – Tributo a Pino Daniele
Sabato 29 agosto
Dalle ore 17:30 alle 21:00
Area esterna (Ingresso Conad)
Gratuito
Pizza Fest – Tammurriata
Domenica 30 agosto
Dalle ore 17:30 alle 21:00
Area esterna (Ingresso Conad)
Gratuito
Campo LibHERO
Dal 15 giugno al 15 settembre
Villaggio sportivo
Dal 15 giugno al 15 settembre
Beachvolley
Street basketball
Mini calcio
Padel
Pickleball
Karate
Fitness
Pattinaggio
Parcheggio esterno
Campi estivi
Dal 15 giugno al 15 luglio
Dalle ore 09:00 alle 13:00
Parcheggio esterno