Si aggrava il bilancio delle vittime italiane del violento terremoto che nei giorni scorsi ha devastato il Venezuela. Tra le persone decedute c’è anche un’intera famiglia originaria di Camerota, nel Cilento, rimasta sepolta sotto le macerie nella zona di La Guaira, tra le più colpite dal sisma.

Venezuela, trovata senza vita intera famiglia originaria di Camerota: addio alla famiglia Garofalo

Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo, il piccolo Emanuel Garofalo e Luis Aguilar. La notizia è stata diffusa dai media venezuelani e successivamente confermata anche dal Comune di Camerota, che ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia. Secondo le informazioni disponibili, i cinque non rientrerebbero nell’elenco degli undici cittadini italiani il cui decesso era già stato ufficialmente confermato.

Gennaro Garofalo viveva da molti anni a La Guaira, città considerata l’epicentro del sisma e tra quelle che hanno riportato i danni più gravi. Nei giorni scorsi era già arrivata un’altra drammatica notizia per la comunità salernitana: una famiglia originaria di Laviano, composta da Enzo Cuomo, dalla moglie Trini e dalla figlia Isabella, è stata trovata morta. Al momento, però, è stato identificato ufficialmente soltanto il corpo dell’uomo.

“Il comune di Camerota si stringe nel dolore”

In una nota istituzionale, il Comune di Camerota ha manifestato la propria vicinanza ai familiari delle vittime. “Il Comune di Camerota si stringe nel dolore“, si legge nel comunicato, che esprime “profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo, del piccolo Emanuel Garofalo e di Luis Aguilar, familiari originari di Licusati, vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela”.

L’amministrazione comunale ha ricordato anche il forte legame che unisce Camerota al Paese sudamericano, definito “il Venezuela d’Italia” per la storica presenza di numerosi emigrati cilentani. Nel messaggio si sottolinea come l’intera comunità stia vivendo questa tragedia “con particolare partecipazione e commozione”, rivolgendo ai familiari, agli amici e a tutti coloro che sono stati colpiti dal sisma “le più sentite condoglianze e l’abbraccio sincero dell’intera comunità di Camerota”.