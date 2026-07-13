Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sul versante orientale della Solfatara, nell’area di Agnano, provocando una densa colonna di fumo nero visibile anche da diversi quartieri di Napoli e dai comuni vicini. Le fiamme, alimentate dal caldo intenso e dalla vegetazione ormai secca, si sono propagate rapidamente mettendo in allarme i residenti.

Incendio alla Solfatara, fiamme fuori controllo: nube di fumo nero visibile fino a Napoli

Il rogo si è sviluppato alle spalle dell’Accademia Aeronautica, estendendosi in direzione di via Scarfoglio. In alcuni punti il fronte del fuoco si è avvicinato alle abitazioni, mentre nella zona è stato segnalato un forte odore di bruciato che ha destato ulteriore preoccupazione tra i cittadini.

Per fronteggiare l’emergenza sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate senza sosta nelle operazioni di spegnimento per contenere l’avanzata delle fiamme e proteggere le case presenti nell’area. A supporto delle squadre di terra stanno operando anche i Canadair, che effettuano ripetuti lanci d’acqua sul fronte dell’incendio. Al momento non si registrano feriti né persone intossicate. In via precauzionale sono state però evacuate diverse concessionarie presenti in zona e la sede di Canale 21.