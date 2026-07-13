Una spedizione punitiva maturata sullo sfondo di una relazione finita. Così gli investigatori ricostruiscono la violenta aggressione avvenuta a Castel Volturno, dove un 24enne di Giugliano è stato arrestato con l’accusa di aver colpito il nuovo compagno della sua ex fidanzata con una mazza da baseball. Durante la perquisizione in casa del giovane, la Polizia ha sequestrato anche una pistola con matricola abrasa e numerose munizioni.

Castel Volturno, 24enne di Giugliano non accetta fine della relazione e massacra nuovo compagno della ex con mazza da baseball

L’intervento è scattato nel pomeriggio di sabato, quando gli agenti del Commissariato di Castel Volturno hanno raggiunto il pronto soccorso della clinica Pineta Grande, dove era stato trasportato un 35enne in gravi condizioni, ma cosciente. La vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stata assalita da tre persone, tra cui l’ex compagno della donna con cui attualmente ha una relazione.

Secondo quanto ricostruito, il 24enne avrebbe colpito ripetutamente il 35enne con una mazza da baseball, sferrando violenti colpi alla parte superiore e inferiore del corpo. La donna sarebbe intervenuta per frapporsi tra i due, consentendo alla vittima di fuggire e rifugiarsi in un edificio vicino, da dove ha poi chiesto aiuto alla Polizia. Prima di allontanarsi, l’aggressore avrebbe anche danneggiato l’auto del 35enne a colpi di mazza.

La compagna della vittima ha confermato agli investigatori che il giovane non aveva mai accettato la fine della loro relazione. Entrambi hanno inoltre riferito che il 24enne era solito girare armato. Gli agenti hanno quindi eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine. All’interno sono stati trovati una pistola Beretta calibro 22 con matricola abrasa e caricatore contenente otto colpi, altri 36 proiettili dello stesso calibro, 47 munizioni calibro 6.35, due pistole giocattolo prive del tappo rosso e otto telefoni cellulari ritenuti presumibilmente utilizzati per attività illecite. Al termine degli accertamenti, il 24enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. I due presunti complici sono stati denunciati in stato di libertà per gli stessi reati contestati all’arrestato.