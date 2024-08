Tragedia in A2 dove un uomo è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 15 agosto.

Salerno-Reggio Calabria, centauro perde il controllo della moto e si schianta

A perdere la vita, dopo aver perso il controllo della sua moto, Gaetano Delle Donne, bancario di 65 anni, in pensione da un anno, originario di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. L’uomo era in una galleria, all’altezza tra Contursi e Campagna, sulla corsia in direzione nord, quando sarebbe caduto dal mezzo.

L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono arrivati il personale sanitario dell’ambulanza del 118, il personale dell’Anas e le forze dell’ordine, con la Polizia stradale.

Il personale del 118 giunto sul posto, purtroppo non ha potuto salvare la vita dell’uomo. Il 65enne è deceduto a seguito delle ferite riportate. Non è escluso che le forze dell’ordine possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto.