Un drammatico incidente stradale ha sconvolto Acerranel pomeriggio del 24 giugno. Cuono De Sena, 37 anni, ha perso la vita, mentre suo figlio di 5 anni è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove attualmente si trova ricoverato in Terapia Intensiva.

Acerra, impatto moto-auto: perde la vita 37enne. Grave il figlioletto di 5 anni

Padre e figlio viaggiavano a bordo di una moto Honda Africa Twin 750 quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un’auto lungo via Bruno Buozzi. L’urto è stato talmente violento da sbalzare entrambi dalla sella. All’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Il bambino, gravemente ferito, è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’ospedale pediatrico, dove è stato ricoverato in Rianimazione e lotta tra la vita e la morte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, cui sono affidate le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. I rilievi sono ancora in corso e le autorità stanno cercando di determinare se l’impatto sia stato causato da una manovra pericolosa o da una violazione del codice della strada, come una mancata precedenza.

Secondo le prime informazioni, al momento dell’intervento dei soccorsi entrambi sarebbero stati trovati privi di casco: un dettaglio su cui si stanno concentrando gli investigatori, per capire se i dispositivi di protezione fossero stati indossati e poi persi nell’impatto o se non fossero stati utilizzati affatto.