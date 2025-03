Lutto nel salernitano per la tragica scomparsa di Marco Apostolico, il giovane di 27 anni morto in un incidente stradale avvenuto nella notte di ieri, domenica 2 marzo, a Cava de’ Tirreni.

Schianto mortale a Cava de’ Tirreni, Marco aveva 26 anni

quattro ragazzi, tutti soccorsi tempestivamente dalla Croce Azzurra di Cava de’ Tirreni e trasportati in ospedale, tra cui una ragazza in condizioni gravi. La morte prematura di Marco Apostolico ha gettato nello sconforto tutta la comunità dell’agro nocerino-sarnese, dove il giovane, serio lavoratore e persona dal cuore d’oro, era amato e benvoluto. Il dolore si è diffuso rapidamente, lasciando familiari, amici e concittadini attoniti per questa perdita improvvisa.

Cordoglio è arrivato anche dal mondo istituzionale. La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha espresso la propria profonda tristezza attraverso un messaggio sui social: “Un’altra giovane vita spezzata, un’altra tragedia della strada costata la vita a un nostro giovane. Marco Apostolico era un ragazzone nel fiore degli anni, dal cuore d’oro, un gigante buono che ho visto crescere. Ci lascia improvvisamente e tragicamente, lasciandoci con il cuore a pezzi. Interpretando il sentimento di cordoglio di tutta la nostra comunità, con scelta unanime di tutte le associazioni, il nostro Carnevale sarà rinviato a data da destinarsi. Le sfilate in programma sono state annullate. Abbiamo un macigno sul cuore”.

Anche il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia Apostolico: “Un altro drammatico incidente che ci ha portato via un ragazzo della comunità della vicina Castel San Giorgio. Marco era un gran lavoratore e sapeva farsi ben volere da tutti. Ci mancherà”.