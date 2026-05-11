Napoli si prepara ad accogliere ancora una volta il Giro d’Italia. Per il quinto anno di fila, infatti, la corsa rosa farà tappa nel capoluogo partenopeo: l’appuntamento è in programma giovedì 14 maggio 2026 e porterà con sé una novità importante rispetto alle edizioni precedenti. L’arrivo dei corridori non sarà infatti sul lungomare, ma nella storica Piazza del Plebiscito, scelta come traguardo conclusivo della tappa che prenderà il via da Paestum. Il percorso attraverserà numerosi centri tra le province di Salerno e Napoli prima di raggiungere la città.

Giro d’Italia, il percorso del 14 maggio: l’elenco dei comuni con le scuole chiuse

Secondo il programma, i ciclisti entreranno nell’area napoletana intorno alle 15.30 passando da Palma Campania, mentre l’arrivo nel cuore di Napoli è previsto verso le 17. Nel dettaglio, nel territorio salernitano il Giro toccherà Paestum, Salerno, Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno. Successivamente la carovana rosa proseguirà in provincia di Napoli attraversando Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Comiziano, Cimitile, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Afragola, Casoria e infine Napoli.

Scuole chiuse. L’elenco dei comuni

Nel frattempo cominciano ad arrivare anche i primi provvedimenti relativi alle scuole. Per la giornata di giovedì 14 maggio hanno già comunicato la chiusura degli istituti i comuni di Palma Campania, Casoria e Pomigliano d’Arco. Tuttavia, nelle prossime ore potrebbero aggiungersi altre amministrazioni coinvolte dal passaggio della gara, con possibili stop alle lezioni o uscite anticipate per gli studenti.