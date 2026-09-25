Procida, pistola con matricola abrasa nascosta nella manica di un accappatoio: arrestato 51enne

Una pistola semiautomatica con matricola abrasa nascosta nella manica di un accappatoio appeso in soggiorno. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Procida durante una perquisizione che ha portato all’arresto di un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata in un appartamento di via Vittorio Emanuele, individuato dai militari nell’ambito di un servizio predisposto appositamente. All’interno dell’abitazione si trovava il 51enne.

Durante la perquisizione, inizialmente tutto è apparso in ordine. L’attenzione dei carabinieri si è poi concentrata su un accappatoio appeso ad alcuni ganci nel soggiorno. Nascosta all’interno di una delle maniche è stata trovata una pistola Beretta semiautomatica con matricola abrasa, insieme a un caricatore contenente otto proiettili.

Nel corso delle verifiche i militari hanno rinvenuto anche 7.470 euro in contanti e due telefoni cellulari di vecchia generazione. La pistola è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici. Le verifiche serviranno a stabilire se l’arma sia stata eventualmente utilizzata in episodi di sangue o in altri reati.

Per il 51enne sono scattate le accuse di detenzione abusiva di armi e munizioni e omessa denuncia di arma. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito in carcere, dove si trova in attesa di giudizio.