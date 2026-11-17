Dopo oltre mille giorni di chiusura, riapre a Scampia il parco Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli originario del quartiere morto nel giugno 2014 in seguito agli scontri avvenuti prima della finale di Coppa Italia a Roma tra gli azzurri e la Fiorentina. Il polmone verde della periferia nord di Napoli, chiuso dal 10 febbraio 2024, torna finalmente a disposizione dei cittadini al termine di un intervento di riqualificazione da circa 900mila euro.

Scampia, riapre il parco Ciro Esposito dopo oltre mille giorni: lavori da 900mila euro

I lavori hanno riguardato innanzitutto la messa in sicurezza del patrimonio arboreo, con il recupero delle piante esistenti e la piantumazione di nuovi alberi. Realizzati anche nuovi spazi dedicati ai cittadini: un’area fitness, una zona per i cani e un’ulteriore area giochi per bambini. Installate inoltre telecamere di videosorveglianza, già operative.

All’inaugurazione ha partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato le difficoltà affrontate per risolvere i problemi di sicurezza che avevano determinato la chiusura. Non tutti gli interventi sono però terminati. Resta ancora da completare l’area del laghetto, inserita nel progetto Restart Scampia, con lavori previsti nei prossimi mesi.

Il primo cittadino ha inoltre ribadito l’importanza della manutenzione e della collaborazione dei residenti per preservare il parco. Intanto, l’assessore al Verde Vincenzo Santagada ha annunciato per venerdì prossimo la riconsegna alla città del parco Fratelli De Filippo di Ponticelli, interessato da interventi di riqualificazione degli impianti di irrigazione, illuminazione e videosorveglianza.